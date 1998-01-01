Американский эсминец с ракетами «Томагавк» направляется в украинский порт

Ракетный эсминец ВМС США с крылатыми ракетами «Томагавк» подошел к берегам Украины. Ожидается, что он зайдет в Одесский порт уже в понедельник, 25 февраля.

По данным навигационных ресурсов, 19 февраля военный корабль USS Donald Cook (DDG-75) вошел в Черное море, где приступил к совместным учениям с турецким фрегатом TCG Fatih.

На вооружении американского корабля находятся 56 крылатых ракет с дальностью действия более 1,5 тысячи километров. Вместе с эсминцами USS Carney, USS Ross и USS Porter он базируется на военной базе в Испании, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в Крыму отреагировали на учения НАТО в Черном море.