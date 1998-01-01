Крутые лайфхаки: Как можно использовать офисные зажимы в быту

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Канцелярские принадлежности могут стать незаменимой вещью, если ими грамотно распорядиться.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Офисные зажимы — простой и полезный инструмент в повседневной жизни. Помимо своего прямого назначения по скреплению бумаг и документов, им можно найти практическое применение дома, в автомобиле или даже во время путешествия. Пятый канал делится крутыми и крайне полезными лайфхаками.

Во-первых, канцелярский зажим может стать надежным чехлом для бритвы. Такая защита не даст лезвию порезать или поцарапать вещи в чемодане. Если вы отправляетесь в путешествие, хотите взять с собой бритвы, но как назло чехол от бритвы где-то затерялся — не беда. Надев на лезвие офисный зажим вы легко решите проблему и без забот сможете отправиться хоть на край света.

С помощью офисного зажима также можно соорудить удобное приспособление для вязания. Его нужно установить на край емкости, а нить продеть через металлические «ушки». Теперь клубок точно не спутается.

Наконец, зажимы пригодятся для того, чтобы удержать вещи на вешалке. Два канцелярских биндера без труда удержат брюки в вертикальном положении.

Ранее Пятый канал рассказывал о необычных способах применения фольги.

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