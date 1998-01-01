Впервые в мире! Nokia представила смартфон с пятью камерами

Компания HMD Global, которой теперь принадлежит финский производитель гаджетов, представила новый гаджет — смартфон Nokia 9 PureView. Главная особенность нового устройства — пять видеокамер, расположенных на задней панели смартфона.

Об этом пишет ФАН. Сообщается, что все камеры имеют 12-мегапиксельное разрешение и могут работать одновременно. После проведения съемки, данные со всех пяти камер объединяются и получается итоговое изображение. Отмечается, что две камеры — монохромные, три устройства снимают в цвете. Фото нового гаджета размещено в сети.

Twitter @benwood

У смартфона 128 гигабайт встроенной памяти, шесть гигабайт «оперативки». В устройстве установлен процессор Qualcomm Snapdragon 845, а также OLED-экран диагональю 5,99 дюймов.

По имеющимся данным, стоимость устройства в США составит 699 долларов. Ожидается, что продажу новый смартфон поступит в марте 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал рассказывал о новом устройстве Samsung Galaxy S10, видео презентации которого случайно попало в сеть. Устройство обладает тремя тыловыми камерами.