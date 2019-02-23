Звезду «Полицейского с Рублевки» Сашу Бортич заподозрили в тайном замужестве

Поклонники звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Александры Бортич массово поздравляют актрису с замужеством. Поводом стала ее новая фотография в Instagram, на которой Бортич обнимает мужчину. При этом на безымянном пальце 24-летней артистки красуется кольцо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Бортич (@bortich) 23 Фев 2019 в 8:04 PST

— Саша, ну как же вы так? Почему скрывали? — возмутился один из поклонников.

— Красивая пара! Поздравляем! — добавил другой фанат.

— Жаль, что скрывали, но все равно поздравляем! Красавцы! — прокомментировал еще один пользователь.

По информации Teleprogramma.Pro, новый возлюбленный Александры Бортич — Евгений Савельев — является сыном уральского бизнесмена.

Ранее Пятый канал сообщал, что роман Бортич и Савельевым начался в конце 2018 года.