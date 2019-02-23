Звезду «Полицейского с Рублевки» Сашу Бортич заподозрили в тайном замужестве

Поклонники звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Александры Бортич массово поздравляют актрису с замужеством. Поводом стала ее новая фотография в Instagram, на которой Бортич обнимает мужчину. При этом на безымянном пальце 24-летней артистки красуется кольцо.
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— Саша, ну как же вы так? Почему скрывали? — возмутился один из поклонников.
— Красивая пара! Поздравляем! — добавил другой фанат.
— Жаль, что скрывали, но все равно поздравляем! Красавцы! — прокомментировал еще один пользователь.
По информации Teleprogramma.Pro, новый возлюбленный Александры Бортич — Евгений Савельев — является сыном уральского бизнесмена.
Ранее Пятый канал сообщал, что роман Бортич и Савельевым начался в конце 2018 года.