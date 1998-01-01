Maruv готова отказаться от гастролей в РФ ради «Евровидения»

Украинская певица Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради участия в конкурсе «Евровидение», сообщает ТАСС. Исполнительница прошла конкурсный отбор у себя на родине, но Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) решила повременить с утверждением ее кандидатуры, так как Maruv собиралась гастролировать в России.

— Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины, — сообщает певица.

Maruv готова пойти навстречу НОТУ, несмотря на их жесткие условия. Кроме отказа от гастролей, телекомпания запрещает певице общаться с журналистами без разрешения, импровизировать на сцене; также НОТУ требует передать авторские права на конкурсную песню.

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