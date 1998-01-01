Близняшек из дуэта Anna Maria призвали отречься от родителей из-за их гражданства

, 9:05 Эфирная новость 104

Скандал вокруг дуэта Anna Maria и Крыма оценила мать украинских певиц.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Скандал с отбором на Евровидение на Украине набирает обороты. На этот раз опальный дуэт Anna Maria, который вышел в финал национального отбора, призвали отречься от родителей из-за их российского гражданства. Исполнительницы категорически отвергли подобную возможность и заявили: Киев, который так рвется в Европу, с подобными лозунгами вряд ли туда сможет попасть.

— Все говорят, что Украина идет в Европу. Но мы сейчас почувствовали, будто оказались в тридцатых годах в Советском Союзе, — говорят близняшки.

Родители Анны и Марии Опанасюк, между тем, заявили: они во всем поддерживают дочерей. И уверены, что и в России, и на Украине их будут оценивать, прежде всего, как исполнительниц.

— Они очень достойно выступили, по-честному, так как они думают, и так как думают я считаю в Крыму и в Украине, — сказала Лариса Опанасюк, мама Анны и Марии.

Ранее дуэт Anna Maria подвергся настоящему граду из угроз со стороны украинских радикалов. Националистов разозлили слова девушек о том, что Украина потеряла Крым. Неугодное нынешним властям Незалежной мнение сестры озвучили в интервью. Кроме того, выяснилось, что родителей Анны и Марии еще в 2015 году внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец», они остались в Крыму после воссоединения с Россией.

Между тем, участие на Евровидении нынешней претендентки от Украины — певицы Maruv — тоже оказалось под угрозой. Выяснилось, что права на ее конкурсную песню принадлежат российскому филиалу крупного музыкального лейбла. К тому же артистку обвиняют в том, что она гастролировала по России. А это противоречит политике Киева. Будет ли МарУв представлять Незалежную на международном конкурсе — теперь будет решать специальная комиссия. Напомню, Евровидение пройдет в мае в Тель-Авиве.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что крымские близняшки сравнили Украину с СССР «в худшие времена».

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