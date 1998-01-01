Видео: Провокации на границе Венесуэлы и Колумбии перерастают в боевые действия

Провокации на границе Венесуэлы и Колумбии все больше напоминают полномасштабные боевые действия. Полиция задержала вооруженных демонстрантов, которые стреляли по военным, вынуждая их открыть ответный огонь.

В столкновениях уже есть погибшие, их число пока неизвестно. Между тем, обстановка накалилась и на границе с Бразилией. Туда сторонники самопровозглашенного президента Гуайдо отправили грузовики с гуманитарной помощью. Однако правительственные войска их не пропустили. По словам законного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, в машинах — оружие, которое предназначено для повстанцев.

Активную роль в этих поставках играла Колумбия. Дипломатические отношения между Венесуэлой и Колумбией были окончательно разорваны 24 февраля — колумбийских дипломатов выпроводили из страны под усиленным конвоем полицейских.

Ранее Пятый канал рассказывал о прекращении дипотношении Каракаса и Боготы.