Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией

Венесуэла приняла решение разорвать дипломатические отношения с соседней Колумбией, сообщает ФАН. Об этом говорится на сайте МИД Венесуэлы.

Такое решение было принято после того, как Колумбия вместе с США организовали «пропагандистское шоу» на границе с Венесуэлой. По мнению дипломатического ведомства, это нарушает нормы ООН, так как мирное существование в стране подверглось риску.

Действующий президент Венесуэлы Мадуро неоднократно заявлял, что под видом помощи США и Колумбия хотят доставить в республику оружие, чтобы развязать кровопролитие и беспорядки. К колумбийско-венесуэльской границе были стянуты войска, чтобы остановить грузовики с «гуманитарной помощью», но протестующие прорвали оцепление. В итоге полиции и войскам пришлось применить слезоточивый газ, три машины было сожжено.

Теперь дипломатические отношения между Колумбией и Венесуэлой расторгнуты, представители Боготы должны покинуть страну в течение 24 часов. Николас Мадуро отметил, что это решение далось ему тяжело.

— Я долго терпел ради колумбийского народа, который живет среди нас. Я принял решение разорвать все дипломатические и политические отношения с Колумбией, — заявил Мадуро.

Ранее Пятый канал рассказывал о попытках самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо провезти «гуманитарную помощь» в Венесуэлу.