Видео: Лыжников, застрявших на подъемнике, пришлось эвакуировать вертолетом

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Более 100 человек застряли в горах курорта Ле Менюир — для спасения понадобилась спецтехника.

Фото, видео: Instagram @etienne_cpg, globallookpress.com

Во Франции на горном курорте Ле Менюир произошло ЧП — на высоте сломался подъемник, перевозивший лыжников. Как сообщает издание L’essentinel, для эвакуации застрявших туристов пришлось применить вертолет. Инцидент произошел 24 февраля около 15:00 — из-за технической неполадки подъемник был обездвижен.

 
 
 
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Une bonne fin de journée de ski 🧗‍♀️⛷ #panne #telecabine #descenteenrapelle #beautiful landscape #3vallées

Публикация от  Mathilde Lacombe (@mathilde.lacombe)

Из ловушки в горах пришлось спасать около 120 человек — все необходимые меры были приняты уже к вечеру 24 февраля. Глава коммуны Беллевиль в Савойе, возле которой находится курорт, заявил, что никто не пострадал.

Ранее Пятый канал сообщал о лавине, сошедшей на курорте в Швейцарии.

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