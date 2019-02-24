Видео: Лыжников, застрявших на подъемнике, пришлось эвакуировать вертолетом

Во Франции на горном курорте Ле Менюир произошло ЧП — на высоте сломался подъемник, перевозивший лыжников. Как сообщает издание L’essentinel, для эвакуации застрявших туристов пришлось применить вертолет. Инцидент произошел 24 февраля около 15:00 — из-за технической неполадки подъемник был обездвижен.

Из ловушки в горах пришлось спасать около 120 человек — все необходимые меры были приняты уже к вечеру 24 февраля. Глава коммуны Беллевиль в Савойе, возле которой находится курорт, заявил, что никто не пострадал.

Ранее Пятый канал сообщал о лавине, сошедшей на курорте в Швейцарии.