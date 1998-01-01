Русская православная церковь (РПЦ) впервые согласилась передать икону для выставки в Эрмитаже. Правда, только на время.

В Петербурге готовятся к масштабному культурному событию — экспозиции произведений фламандского живописца 17 века — Якоба Йорданса. Организаторы собираются показать все картины мастера, которые есть в России. Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры сегодня покинет «Оплакивание Христа».

Храму полотно подарила Екатерина Вторая. Его снимут с подрамника и под охраной транспортируют в Эрмитаж. В целях безопасности картину застрахуют на время выставки. Трехметровое творение станет центральным экспонатом. Кстати, авторство Йорданса специалисты установили совсем недавно. До этого считалось, что «Оплакивание Христа» создал Рубенс.

Ранее Пятый канал рассказывал о тайне одной из жемчужин Эрмитажа - картины «Неизвестная в темно-голубом платье».