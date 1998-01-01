В Петербурге икону впервые передадут Эрмитажу для выставки — видео

, 17:20 Эфирная новость 21

Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры временно покинет картина Якоба Йорданса «Оплакивание Христа».

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Демьянчук Александр

Русская православная церковь (РПЦ) впервые согласилась передать икону для выставки в Эрмитаже. Правда, только на время.

В Петербурге готовятся к масштабному культурному событию — экспозиции произведений фламандского живописца 17 века — Якоба Йорданса. Организаторы собираются показать все картины мастера, которые есть в России. Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры сегодня покинет «Оплакивание Христа».

Храму полотно подарила Екатерина Вторая. Его снимут с подрамника и под охраной транспортируют в Эрмитаж. В целях безопасности картину застрахуют на время выставки. Трехметровое творение станет центральным экспонатом. Кстати, авторство Йорданса специалисты установили совсем недавно. До этого считалось, что «Оплакивание Христа» создал Рубенс.

Ранее Пятый канал рассказывал о тайне одной из жемчужин Эрмитажа - картины «Неизвестная в темно-голубом платье». 

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:48
Чем опасен завтрак из хлебных тостов — видео
17:38
Беглов поручил внедрить формат «бережливых поликлиник» в Петербурге к 2020 году
17:27
Путин призвал главу Минпромторга активнее развивать транспорт на газовом топливе
17:20
Журналист Тимур Валеев подтвердил информацию о смерти Малашенко
17:20
В Петербурге икону впервые передадут Эрмитажу для выставки — видео
17:14
Порошенко поведал о сокровенном
17:09
Начался суд по делу о теракте в петербургском метро
17:06
Maruv заявила о серьезном давлении со стороны НОТУ и попросила поддержки
16:59
Отец Жанны Фриске перенес операцию на сердце
16:50
Два человека пострадали в результате перестрелки в Ростове-на-Дону
16:41
Политолог и медиаменеджер Малашенко найден мертвым в Испании
16:41
Новый скандал: С концерта Аллегровой зрителя вывели сотрудники полиции
16:31
Владимир Путин поручил продлить амнистию капитала
16:17
Зеленский попросил украинцев подобрать ему министров, если он победит на выборах
16:11
«Черная метка» за слова: Серебряков надеется продолжить съемки в России
16:05
Видео: Бразильский боец в акробатическом стиле разгромил корейца
15:59
Медведи и бабочки проснулись в регионах Сибири из-за ранней весны — видео
15:53
Завоевавший «Оскар» Рами Малек упал со сцены во время церемонии — видео
15:42
Лавров усомнился в интеллекте некоторых политиков в Вашингтоне
15:37
«Дни тяжелые настали для Милонова Витали» — Шнур стихами ответил депутату

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

13 февраля

Фото пострадавшего из-за потопа в Русском музее «Портрета Александра II»

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама