Жуткие кадры: В Татарстане мужчина с ножом в спине вышел из больницы покурить

, 19:06 Видео 73

Медики уговаривали пациента поберечь свое здоровье, однако он отказывался их слушать.

Фото, видео: Vk @region_kazan116, globallookpress.com © Zamir Usmanov

В больнице Зеленодольска один из пациентов решил пренебречь всеми правилами безопасности и прямо с ножом в спине отправился покурить. Видео с жутким инцидентом появилось в сети.

На кадрах видно, что медики пытались уговорить мужчину остаться в палате и поберечь свое здоровье, однако больной не поддавался на уговоры. Не задержало пациента даже то, что «перекур» в таком состоянии мог оказаться для него последним. Еле двигаясь, он добрался до двери и вышел на улицу. К счастью, там врачам все-таки удалось его подловить и заставить вернуться обратно.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Челябинской области пациента после операции оставили выздоравливать на полу. Шокирующие кадры из больницы Усть-Катава Челябинской области выложили в интернет.

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