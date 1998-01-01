Актриса Рубинчик, едва не сгоревшая заживо, перенесла очередную операцию

Актриса Марианна Рубинчик, известная по фильмам «Час Волкова», «Медвежья охота» и «Игра на выбывание», перенесла очередную пластическую операцию. Врачи предприняли еще одну попытку пересадить ей кожу на спине, поврежденную при пожаре. Предыдущие операции не увенчались успехом: пересаженная кожа не приживалась. Специалисты надеются, что на этот раз артистке не придется снова обращаться за медицинской помощью.

В конце июля 2018 года кинозвезда получила сильнейшие ожоги из-за непотушенной сигареты у себя на даче. Спасла Марианну ее подруга, которая стащила с нее объятое пламенем одеяло и стала тушить женщину водой из банки. Актрису доставили в больницу в тяжелом состоянии. Звезда получила свыше 50% ожогов тела — рук, шеи и лица.

Ранее Пятый канал сообщал, что во время трагического происшествия Марианна Рубинчик переживала глубокую депрессию. Подавленное состояние спровоцировала смерть ее отца в 2011 году, а затем и матери в феврале 2017 года.