Видео: Столкнувшийся с сильным ветром самолет провалил посадку на Гибралтаре

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Самолет авиакомпании British Airways, летевший из Лондона на Гибралтар, был перенаправлен в аэропорт города Малага.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @Gibraltar Chronicle

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона на Гибралтар, столкнулся с сильным ветром и едва не потерпел катастрофу, пытаясь приземлиться. Не справившись с экстремальными погодными условиями, пилот был вынужден развернуть лайнер и совершить экстренную посадку в испанском городе Малага.

Очевидцы сняли на видео неудачные попытки самолета приземлиться. На кадрах видно, что под порывами ветра судно раскачивается из стороны в сторону.

Ранее Пятый канал рассказывал, что лайнеру, принадлежавшему британской авиакомпании British Airways, пришлось срочно менять маршрут. Самолет направлялся из Москвы в Лондон, однако был вынужден совершить экстренную посадку в Берлине. Специалисты предполагают, что причиной этого  стала разгерметизация салона.

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