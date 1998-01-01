«Поцеловал меня в уголок рта»: Экс-помощница Трампа обвинила его в харрасменте

В США уже мало кого удивишь рассказами про сексуальные домогательства видных политиков, режиссеров и прочих деятелей. Характерно, что все эти истории как правило уже «поросли мхом» — жертвы насилия рассказывают об этом во всеуслышание спустя годы, когда доказать этот факт практически невозможно.

Зато можно голословно обвинить. На этот раз о харассменте «внезапно» вспомнила бывшая сотрудница предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Альва Джонсон, которая утверждает, что тот против ее желания полез к ней с поцелуем перед митингом во Флориде в августе 2016 года, пишет «Экономика сегодня».

По словам 43-летней женщины, Трамп тогда взял ее за руку и пытался поцеловать в губы, но она увернулась, и его губы коснулись лишь уголка ее рта.

Джонсон уверяет, что этот инцидент до сих пор вызывает у нее отвращение. Она рассказала «обо всем» бойфренду, матери и отчиму. Кроме того, ей даже пришлось прибегнуть к помощи психотерапевта.

Тем не менее, «поцелуй Трампа» не помешал ей проработать в его штабе еще месяц.

Джонсон подала соответствующий иск, но в Белом доме ее обвинения в адрес Трампа назвали «на первый взгляд абсурдными».

Это далеко не первая женщина, заявившая о домогательствах Трампа, однако президент США по традиции их отвергает.