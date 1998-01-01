Спецназовца-инвалида пытаются выселить из дома в Петербурге

, 22:08 30

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.

Фото: www.globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту лишения жилья спецназовца-инвалида в Петербурге.

Глава ведомства потребовал изучить материалы СМИ, в которых была описана ситуация с майором отряда полиции специального назначения «Тайфун». В частности, речь идет о бывшей супруге, которая якобы выписала спецназовца-инвалида из квартиры без его ведома. Мужчина узнал об этом, когда оформлял страховку по инвалидности.

Бастрыкин взял дело на личный контроль и поручил петербургским следователям изучить ситуацию и дать правовую оценку всем обстоятельствам.

Ранее Пятый канал рассказывал о деле шестилетнего мальчика, найденного в московском парке «Лосиный остров».

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