Найденного в столичном парке «Лосиный остров» мальчика передадут под опеку

Шестилетний мальчик, найденный 18 февраля возле парка «Лосиный остров», как рассказывали очевидцы, с пакетом на голове, может быть передан под опеку.

Читайте также Стали известны новые детали драмы в семье малыша, который провел ночь в парке Москвы

Однако произойдет это не раньше, чем будут закончены все следственные действия и необходимые экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве.

— В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, мальчик активно восстанавливается, с ним работают психологи и другие специалисты, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Пятый канал, в отношении матери мальчика, 33-летней Надежды Куликовой возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Следователи нашли у нее нож и скотч, предметы направлены на экспертизу. Женщина арестована на два месяца — до 18 апреля. Между тем странное поведение подозреваемой объяснила ее подруга Людмила.