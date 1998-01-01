Санкт-Петербургский государственный университет отметил свое 295-летие

Один из старейших российских вузов — Санкт-Петербургский госуниверситет — отмечает 295 лет со дня основания. В списке выпускников — Иван Тургенев, Николай Рерих, Иван Павлов, Александр Блок. Перечень огромен. У современных студентов есть все шансы пополнить ряды выдающихся выпускников.

— Это действительно, один из самых открытых университетов не только в Европе и в мире. Вот это наверное самое важное особенно в нашем XXI веке, студенты не просто являются студентами и изучают науки они руководят жизнью университета, — заявил градоначальник Александр Беглов.

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