Видео: Как президентскую программу «Земский учитель» восприняли на селе

, 18:37 Интервью 35

Новая социальные инициативы президента были озвучены в Послании Федеральному собранию.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 40

В Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о программе поддержки молодых педагогов на селе «Земский учитель». Журналисты Пятого канала поговорили о президентской инициативе с директором школы в поселке Приладожский Тамарой Шумеевой. Она рассказала, почему молодые учителя нужны российской глубинке.

— Наряду с опытными людьми, конечно, хотелось бы видеть молодое подрастающее поколение учителей, которое на одном языке может общаться с детьми, использует те же технологии, те же средства, те же гаджеты, которые были бы интересны подрастающим детям <…> Среди наших молодых учителей — я бы не сказала, что у нас мало таких учителей — конечно, они у нас есть. У нас 12 педагогов в возрасте до 35 лет, это больше 20% от общего количества педагогов, но всегда хочется, чтобы был оптимальный состав — и возрастной, и по опыту. Чтобы те опытные учителя, которые работают в школе, могли передать свои знания и пополнить педагогическую копилку молодых учителей <…> С этой точки инициатива президента очень полезна для школ малых городов и малых поселений, — отметила Шумеева.

Руководитель школы отметила, что для привлечения молодых кадров в сельские школы Ленинградской области власти региона выделяют «подъемные» 15 тысяч рублей. Кроме того, первые три года начинающий учитель получает по 56,5 тысяч рублей от губернатора.

Среди основных проблем, из-за которых выпускники педагогических специальностей не едут работать в «глубинку», директор школы выделила жилищный вопрос.

Ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев отмечает, что поступающие на педагогические специальности абитуриенты не являются «аутсайдерами» среди сверстников и имеют средний балл по ЕГЭ от 75 до 80.

Студентка пятого курса ЛГУ Анастасия Преснова является уроженкой поселка Новый свет в Гатчинском районе Ленинградской области. Девушка учится на учителя математики и информатики, уже два года преподает в селе Лукаши и планирует связать карьеру именно с сельской школой.

Ранее Пятый канал рассказывал о социальной программе «Земский учитель», которую предложил реализовать в регионах Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию.

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Послание президента ФС 2019 40
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