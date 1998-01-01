Пятому каналу стали известны новые подробности ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса на юго-востоке Москвы — возле дома 50 корпус 1 на проспекте Андропова. Авария произошла поздно вечером в понедельник, 25 февраля. Известно о четверых пострадавших. Людей госпитализировали в больницы города с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, рейсовый автобус с пассажирами ехал по дороге, когда его внезапно подрезал автомобиль Mercedes. Сразу после этого автобус протаранил в мачту уличного освещения.

Как удалось узнать, за автомобилем Mercedes числится порядка десяти штрафов, в последний раз правила дорожного движения водитель иномарки нарушал 19 февраля. Тогда сумма штрафа составила полторы тысячи рублей. Машина зарегистрирована на женское имя.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места аварии с участием пассажирского автобуса в Москве.