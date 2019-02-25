«Грязь!» Нурмагомедов раскритиковал спектакль с откровенной сценой в Махачкале

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Спортсмен считает, что чиновники Дагестана должны обратить особое внимание на то, какие спектакли пользуются популярностью в республике.

Фото: www.globallookpress.com

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал показ спектакля «Охота на мужчин» режиссера Владимира Моташнева в Махачкале.

Спортсмен выложил в Instagram скриншот видеозаписи спектакля, на котором девушка, облаченная в кружевное боди и чулки, подползает к мужчине на коленях.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

— Выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это, кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане? Я еще раз хочу отметить, что у нас, — подписал кадр Нурмагомедов.

Также он обратился к правительству республики и чиновникам с тем, чтобы они обратили внимание на этот показ, и даже добавил хештег #ДагестанПроснись.

Подписчики бойца, в свою очередь, поддержали недовольство Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Пятый канал сообщал, чемпиону UFC не понравились слухи о его романе с певицей Ольгой Бузовой.

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