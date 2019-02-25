«Грязь!» Нурмагомедов раскритиковал спектакль с откровенной сценой в Махачкале

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал показ спектакля «Охота на мужчин» режиссера Владимира Моташнева в Махачкале.

Спортсмен выложил в Instagram скриншот видеозаписи спектакля, на котором девушка, облаченная в кружевное боди и чулки, подползает к мужчине на коленях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 25 Фев 2019 в 8:29 PST

— Выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это, кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане? Я еще раз хочу отметить, что у нас , — подписал кадр Нурмагомедов.

Также он обратился к правительству республики и чиновникам с тем, чтобы они обратили внимание на этот показ, и даже добавил хештег #ДагестанПроснись.

Подписчики бойца, в свою очередь, поддержали недовольство Хабиба Нурмагомедова.

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