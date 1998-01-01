Видео: Участники зимней Гонки героев «растопили лед» под Петербургом

Всесезонный курорт «Игора» собрал сильных и смелых. На самых живописных трассах Ленобласти прошла зимняя Гонка героев. Проект, организованный при поддержке МЧС России, позволяет людям разных профессий испытать себя, преодолеть сложнейшие полосы препятствий и проявить командный дух.

В Гонке могут проверить свои силы могут все желающие, как тренированные атлеты, так и новички, прошедшие обучение непосредственно перед началом соревнований.

В борьбе за главный приз Гонки приняли участие и наши коллеги, журналисты телеканала 78. Корреспондент Александр Лисицин болел за своих.

В прошлом году свои силы на трассе попробовала и команда Пятого канала.