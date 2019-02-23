«Куда хочу, туда и езжу!»: Рудковская дерзко ответила на вопросы ненавистников

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала неожиданный пост в Instagram, в котором ответила на различные домыслы своих подписчиков и ненавистников по поводу образа жизни ее семьи.
По словам Рудковской, особое внимание общественности вызвал ее совместный отдых с мужем Евгением Плющенко и младшим сыном Сашей. Семья выбралась на горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах и активно делится моментами отпуска с поклонниками. Однако далеко не все воспринимают эту информацию с позитивом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
—
Так, Яна Рудковская отметила, что еще не купила ни одной новой вещи от Chanel, Плющенко и сыновья ее любят, а не ненавидят. Также она высказалась по поводу достатка своей семьи.
—
Поклонники продюсера, в свою очередь, поблагодарили ее за честность.
— Вы все правильно ответили недоумкам. У каждого свой путь! Вы, Яна, умничка, Женя вам в награду. Да и Жене повезло! Живите долго, не болейте! — прокомментировал один из них.
Ранее Пятый канал сообщал, что Евгений Плющенко задумался о дочке.