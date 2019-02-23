«Куда хочу, туда и езжу!»: Рудковская дерзко ответила на вопросы ненавистников

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала неожиданный пост в Instagram, в котором ответила на различные домыслы своих подписчиков и ненавистников по поводу образа жизни ее семьи.

instagram.com @rudkovskayaofficial

По словам Рудковской, особое внимание общественности вызвал ее совместный отдых с мужем Евгением Плющенко и младшим сыном Сашей. Семья выбралась на горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах и активно делится моментами отпуска с поклонниками. Однако далеко не все воспринимают эту информацию с позитивом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 23 Фев 2019 в 5:03 PST

— Вчера почитала на свою голову упреки, нравоучения и проклятия и хочу ответить на ряд мифов , — заявила продюсер в публикации.

Так, Яна Рудковская отметила, что еще не купила ни одной новой вещи от Chanel, Плющенко и сыновья ее любят, а не ненавидят. Также она высказалась по поводу достатка своей семьи.

— Друзья мои, я работаю и плачу налоги. Я не ворую, не отжимаю, а честным трудом зарабатываю. Куда хочу, туда и езжу. Больным детям помогаю, но только через фонды, которым доверяю. Талантливым детям и спортсменам тоже. И это знают все, кому надо , — написала Рудковская.

Поклонники продюсера, в свою очередь, поблагодарили ее за честность.

— Вы все правильно ответили недоумкам. У каждого свой путь! Вы, Яна, умничка, Женя вам в награду. Да и Жене повезло! Живите долго, не болейте! — прокомментировал один из них.

Ранее Пятый канал сообщал, что Евгений Плющенко задумался о дочке.