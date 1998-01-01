Самолет с пациентами на борту экстренно сел в Бурятии

Самолет, перевозивший медиков вместе с пациентами, совершил экстренную посадку на посадочной площадке Хоринск в центральной части Бурятии. Воздушный транспорт летел по маршруту Улан-Удэ — Таксимо (поселок на севере Бурятии) — Улан-Удэ с санитарным заданием.

На обратном пути в республиканскую столицу датчики топлива просигналили, о том что горючего осталось критически мало. Экипаж принял решение посадить самолет в темноте, на площадку в Хоринске без специального светового оборудования. На борту находились два члена экипажа, два пациента, два медработника и родственник одного из больных. Посадка прошла успешно, самолет не поврежден. Для расследования произошедшего создана комиссия.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстренной посадке захваченного самолета, следовавшего из Бангладеш в Дубай.