В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет, выполнявший рейс из столицы Азербайджана Баку в Москву, при рулении во вторник, 26 февраля, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Как стало известно Пятому каналу, самолет Gulfstream выполнял бизнес-полет с тремя пассажирами на борту.

Обстоятельства произошедшего выясняются. О пострадавших информации пока не поступало.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в том же Шереметьево уже огромный пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind Airlines во время подготовки самолета к вылету столкнулся с трапом.