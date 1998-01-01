Бывший духовный наставник Меган Маркл рассказал, кого мечтает родить герцогиня

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Во время одного из сеансов психометрии супруга принца Гарри сделала неожиданное признание.

Фото: www.globallookpress.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл мечтает родить девочку, а после, еще несколько детей. Об этом рассказал ее бывший духовный наставник Ричард Вин.

Она любит детей и хочет большую семью. Ей нужна маленькая девочка, которую она могла бы наряжать. Меган — настоящая модница, — рассказал американский ясновидящий.

Как сообщает таблоид The Sun, Ричард Вин регулярно встречался с Меган Маркл до того, как она вышла замуж за принца Гарри. В беседе с журналистами он утверждал, что 37-летняя актриса оставила ему свою фотографию, телефон и некое украшение, через которые происходит обмен энергией.

Ранее Пятый канал рассказывал, как друзья Меган Маркл устроили в честь нее вечеринку в Нью-Йорке. Среди подарков будущей матери преобладали коробки синего цвета, из-за чего все решили, что в королевской семье скоро родится мальчик.

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