Видео из петербургской школы, где якобы установили камеры в туалетах

В распоряжении Пятого канала оказались эксклюзивные кадры из туалета в школе № 371 в Петербурге, в которой без согласия родителей якобы установили устройства, похожие на камеры наблюдения.

На записи видно, что средство закреплено у потолка в углу, напротив кабинок. Речь идет об учебном заведении в Московском районе. По некоторым данным, устройство является муляжом камеры наблюдения, который специально установили после бесчинств, которые якобы устраивали учащиеся в туалетах.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после публикации этой информации в СМИ, сообщила официальный представитель ведомства Юлиана Алексеева. Прокуроры устанавливают все обстоятельства и получают соответствующие объяснения от администрации школы.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандале в тольяттинской школе, где учительница ударила девочку.