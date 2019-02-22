«Я вас люблю»: Семенович эротично поздравила мужчин с 23 февраля

Телеведущая и певица 38-летняя Анна Семенович на своей странице в Instagram поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Накануне знаменитость опубликовала свое фото, которое давно «гуляет» по сети. На нем Семенович предстала перед поклонниками обнаженной в армейском берете и с татуировкой на предплечье. Надпись на изображении гласит: «С наступающим днем СА и ВМФ! (Советской Армии и Военно-морского флота — прим. ред.)». Певица отметила, что очень многие подписчики прислали ей этот «постер».

— Вы не понимаете, сколько человек мне сегодня прислало это фото. Вы тоже такое получили? — поинтересовалась Анна Семенович.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 22 Фев 2019 в 10:16 PST

Позднее знаменитость опубликовала два видеоролика, посвященные Дню защитника Отечества. На кадрах первого видео Анна марширует вместе с солдатами, поющими строевую песню, а на кадрах второго тепло поздравляет мужчин с праздником.

— Мужчины, будьте счастливы. Я вас люблю. С праздником вас, все поздравления в видео, — написала певица.

instagram @ann_semenovich

Ранее Пятый канал сообщал, что Анна Семенович станцевала на дороге в Москве. Разместив видео со своим танцем в соцсетях, певица запустила креативный челлендж.