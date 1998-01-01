Прокуратура заинтересовалась камерами видеонаблюдения в туалетах школы в Петербурге

, 2:52 Эфирная новость 21

Контроль за поведением учеников в школе № 371 оказался чрезмерным. Родители забили тревогу — в туалетах установили видеокамеры.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Контроль за поведением учеников в школе № 371 оказался чрезмерным. Родители бьют тревогу, из-за того, что в туалетах учебного учреждения установили видеокамеры. Не над унитазами, конечно, но тем не менее. Причем и в мужских, и в женских. Педагоги со своей стороны пояснили, что пошли на чрезвычайные меры, потому как хулиганы повадились пачкать стены. А их только отремонтировали. Законно видеонаблюдение в школьных туалетах или нет — уже разбирается местная прокуратура.

— А вот камеры, через которые за нами следят

Картинка, напоминающая интернет мем. Видеокамера в школьном туалете следит за каждым шагом учеников из угла.

— Есть у вас камеры?

— Да, это правда, там висят камеры. Это плохо, не хочется ходить в туалет с камерами.

— А родителям рассказывал?

— Нет.

Веб-камеры в туалетах установил не какой-то извращенец, а администрация школы, еще в декабре, после неприятного инцидента. Якобы в санузлах испачкали стены. Бороться с такой неряшливостью решили жестко, без бесед. В родительских чатах последовала реакция.

Впрочем, о камерах знали не все родители. Состояние уборных, говорят, и так оставляло желать лучшего.

— Канализацией пахнет настолько, что невозможно находиться. Если внучка выйдет, она вам расскажет, как они 4 года страдали, — говорит Розалия Степанова, бабушка ученицы 371 школы Санкт-Петербурга.

Объективами, от которых не скрыться даже в туалете, заинтересовалась прокуратура.

— Прокуратура Московского района на основании информации СМИ проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшедшего, а также получает объяснения от руководства образовательного учреждения, — рассказала Юлиана Алексеева, старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ.

Предварительные результаты: как такового нарушения прав школьников — нет, потому что нет самих камер — это муляжи, провода которых ни к чему подключены не были.

В школе № 371 и правда углубленно изучали только языки, а не деликатные аспекты жизни школьников. Хотя, как говорят психологи, сам факт того, что школьники не знали, что камеры в туалете — муляжи, мог нанести детям травму. Элементарно, школьники младших классов могли стеснять ходить в туалет.

— Дети будут проситься оставаться дома или будут звонить и просить их забрать с уроков пораньше. Сейчас эта проблема школьных туалетов, она для психологов известна, и нет смысла ее усугублять, — считает психолог Оксана Защиринская.

Администрация школы настаивает на своем, мол, поступили правильно — дети перестали собираться в туалетах. А психологи у них и свои есть, получше наших.

— Вы как-то очень плохо знаете детей. Мы знаем их лучше. Если бы мы могли предположить, что это вызовет у них комплексы, мы бы этого не сделали. У нас есть психолог, который тоже проводил свое тестирование, — директор школы № 371 Санкт-Петербурга Наталия Сильева.

Теперь комплексы будут у самих изобретателей. Мало того, что все родители в курсе настоящего воспитательного процесса в школе, сами дети обещают столь же пристально следить за педагогами. Только не с помощью муляжей, а камерами своих гаджетов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Германии школьников учат пить пиво на специальном уроке — родители протестуют.

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