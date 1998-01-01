Появились кадры с борта самолета, который едва не рухнул на Гибралтаре из-за ветра

, 1:48 Видео 6

Пассажиры показали, что им пришлось пережить во время рейса из Лондона на Гибралтар.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @paulbreenturner

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона на Гибралтар, столкнулся с сильным ветром и едва не потерпел катастрофу, пытаясь приземлиться. Пассажиры лайнера сняли на видео, как судно раскачивается в воздухе из стороны в сторону. Ролик с борта самолета появился в сети.

На опубликованных кадрах видно крыло лайнера, которое под порывами ветра резко поднимается и опускается. Из-за экстремальных погодных условий был даже временно закрыт местный порт, поэтому пилоту пришлось развернуть самолет и совершить экстренную посадку в испанском городе Малага.

Ранее Пятый канал опубликовал видео, на котором очевидцы запечатлели неудачные попытки самолета приземлиться. Лайнер, летевший из Лондона на Гибралтар, провалил посадку и развернулся в обратную сторону.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

1:48
Появились кадры с борта самолета, который едва не рухнул на Гибралтаре из-за ветра
1:27
Видео: Заблудившийся в лесу нижегородец стал инвалидом из-за бездействия служб спасения
0:49
Новый скандал: Беременная жена экс-защитника «Зенита» обвинила его в махинациях
0:36
«Доделывали в безумных условиях»: Михаил Идов рассказал о съемках фильма «Лето»
0:18
Видео: Во Вьетнам прибыли все участники второго саммита США — КНДР
0:09
Два топ-менеджера ставропольских структур «Газпрома» задержаны по делу Арашуковых
23:59
Где лучшие тусовки? Краснодарцы устроили давку на раздаче бесплатных бургеров от Тимати
23:45
«Моего жизненного опыта в „Юмористе“ довольно много»: Михаил Идов о новом фильме
23:33
Сергей Лавров оценил значимость отношений Китая и России
23:22
Новак сравнил украинский газопровод со старыми «Жигулями»
22:55
Самое милое видео: Как живут 18 одновременно рожденных щенков
22:40
В Риге скончался латвийский театральный деятель Андрейс Жагарс
22:21
Невыносимую боль причиняет новая бесконтактная разработка Китая
22:09
Фрегат «Адмирал Горшков» впервые повел отряд ВМФ в дальний поход
21:49
В Петербурге 12-летнего мальчика пытали знакомые его матери
21:34
«Природная аристократка»: кутюрье Сергей Васильев об Ольге Пантюшенковой
21:23
Забыл о реальности: «взрослый» поцелуй с Собчак не дает покоя Михаилу Идову
21:23
СБУ проводит обыск в охранной фирме, защищающей УПЦ
21:12
«Новатэк» запустит к 2022 году первую линию завода СПГ в Ленобласти
21:01
Был жив: «Орел-Сельхозавиа» о смерти девятилетнего тяжелобольного пассажира

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама