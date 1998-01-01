Появились кадры с борта самолета, который едва не рухнул на Гибралтаре из-за ветра

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона на Гибралтар, столкнулся с сильным ветром и едва не потерпел катастрофу, пытаясь приземлиться. Пассажиры лайнера сняли на видео, как судно раскачивается в воздухе из стороны в сторону. Ролик с борта самолета появился в сети.

На опубликованных кадрах видно крыло лайнера, которое под порывами ветра резко поднимается и опускается. Из-за экстремальных погодных условий был даже временно закрыт местный порт, поэтому пилоту пришлось развернуть самолет и совершить экстренную посадку в испанском городе Малага.

Ранее Пятый канал опубликовал видео, на котором очевидцы запечатлели неудачные попытки самолета приземлиться. Лайнер, летевший из Лондона на Гибралтар, провалил посадку и развернулся в обратную сторону.