Считанные дни остаются до старта Универсиады -2019 в Красноярске

До старта одного из событий мирового масштаба, проходящих в России, остаются считанные дни. 29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В город уже съзжаются сборные и волонтеры из десятков стран. Сюда же держат путь и почетные факелоносцы. Эстафета огня уже взяла курс на Дивногорск, где пройдет предпоследний этап передачи огня. Открытие Универсиады состоится 2 марта.

За подготовкой к мировому спортивному празднику в Красноярске следит Максим Прихода.

Ранее Пятый канал рассказывал об этапах подготовки к международному спортивному мероприятию.