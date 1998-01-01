Мировая премьера в Мариинском театре. Месса поминовения — новое музыкальное творение композитора Родиона Щедрина.
Произведение музыкант посвятил своей супруге — легендарной балерине Майе Плисецкой.
Театр оперы и балета в Петербурге тесно связан с именами двух этих великих людей — и композитор, и его муза не раз блистали на сцене Мариинки, Щедрин и Плисецкая вообще практически не расставались при жизни.
Музыку вечной любви услышал корреспондент Ян Воскресенский.
Ранее Пятый канал рассказывал о необычной премьере с участием балерин Ульяны Лопаткиной и Дианы Вишневой на сцене БДТ.