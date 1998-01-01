Народная милиция ЛНР задержала украинского диверсанта

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Десять военных Незалежной пытались проникнуть на территорию самопровозглашенной республики, но были остановлены.

Фото: ТАСС / Русский Александр

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пресекла попытку украинской диверсионной группы проникнуть на территорию республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЛНР, Андрея Марочко.

По словам представителя Народной милиции, группа из десяти украинских силовиков попыталась проникнуть в ЛНР в районе населенного пункта Золотое на западе от Луганска. Диверсанты предприняли свою попытку утром 26 февраля, в 20:00, но были замечены военнослужащими самопровозглашенной республики.

— В результате ответного огня из стрелкового оружия противник, понеся потери, спешно отступил, — сообщил Марочко.

Одного из диверсантов удалось задержать, ему была оказана медицинская помощь.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава ЛНР призвал остановить беспринципную политику президента Порошенко.

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