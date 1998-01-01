Ложь повсюду: Павел Грудинин лишен депутатского мандата за сокрытие офшора

Павел Грудинин агробизнесмен и бывший кандидат в президенты от КПРФ лишен своего депутатского мандата в подмосковном поселке Видном. Причина неприглядна — Грудинин не указал в декларации о доходах свой белизский офшор Bontro LTD, что является нарушением антикоррупционного законодательства. Голосованием он был лишен своего мандата.

Вопросы относительно заграничных счетов возникают по отношению к Грудинину не впервые — во время предвыборной кампании в марте 2018 года вскрылись его золотые запасы в Швейцарии. Общая сумма незадекларированных активов составила около одного миллиона долларов США, но это не смутило коллег по партии — Геннадий Зюганов встал на защиту «дельца-коммуниста». Точно так же отреагировал глава КПРФ и сейчас — он заявил, что партия остается на стороне Грудинина.

Очередную уловку экс-кандидат придумал во время развода со своей женой. Именно тогда, благодаря обнародованным Ириной Грудининой документам, мир узнал об активах Bontro LTD, которые прятал ее муж. В ходе бракоразводного процесса таинственным образом из поля зрения пропали 20% акций компании «Совхоз имени Ленина», которые необходимо было поделить между супругами. Они обнаружились во владении компании ООО «УФК», которая в свою очередь принадлежала белизскому офшору экс-кандидата. После заявления о разделе имущества, УФК объявила о ликвидации.

История с сокрытым офшором в Белизе привела к закономерному результату — 11 депутатов городского совета Видного проголосовали за исключение Грудинина. Несмотря на поддержку главы КПРФ Геннадия Зюганова, экс-кандидату придется лишиться своего мандата, о чем рассказывал Пятый канал.