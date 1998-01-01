Видео: Джип протаранил «скорую помощь» в Краснодаре

ДТП с участием кареты «скорой помощи» произошло в среду, 27 февраля, на пересечении улиц Дзержинского и Стахановской. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что сантранспорт двигался с проблесковыми маячками, когда в него на скорости врезался джип.

В результате столкновения «скорая помощь» завалилась на бок. Пострадали — семь человек, включая 11-месячного малыша и двухлетнего ребенка. Все госпитализированы в горбольницу.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Пятый канал рассказывал серьезном ДТП с участием детской команды по борьбе в Казахстане.