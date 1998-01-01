Служба госбезопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Служба государственной безопасности Швеции арестовала в Стокгольме человека, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает Bloomberg. По версии агентства, предполагаемый шпион был задержан после встречи с другим агентом. Следствие предполагает, что задержанный работал в сфере высоких технологий и в 2017 был завербован.

Служба внешней разведки РФ не стала комментировать ситуацию с задержанием человека, якобы шпионившего в пользу России

Ранее Пятый канал сообщал, что ФСБ разоблачила агента СБУ работавшего в Крыму.