Видео: Хулиган с битой разгромил семь машин в Мурино

Неизвестный молодой человек с битой разгромил семь автомобилей в ночь на 26 февраля в Мурино, сообщает телеканал «78».

По словам одной из местных жительниц, инцидент произошел в Красногвардейском районе Петербурга около четырех часов ночи у дома № 84 по Муринской дороге и дома № 2 по улице Маршака.

78

Очевидец рассказала, что злоумышленнику на вид примерно 16 лет и в подобных хулиганских действиях его замечают не впервые. Потерпевшие обратились с заявлениями в полицию.

78

Ранее Пятый канал сообщал, что агрессивный мужчина с топором пробил крышу автомобиля в Петербурге. Фотографию последствий странного поступка неизвестного опубликовал очевидец в социальной сети.