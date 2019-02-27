Государственные предприятия Петербурга обяжут нанимать студентов и пожилых

, 17:34 57

В Северной столице внедряется программа для оказания помощи при трудоустройстве для социально уязвимых категорий граждан.

Фото: www.globallookpress.com

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в окончательном третьем чтении законопроект, который обязывает городские предприятия трудоустраивать молодежь и людей предпенсионного возраста и другие социально уязвимые категории граждан, передает 78.ru.

Нововведение затронет компании, где трудятся 100 и более сотрудников. Каждое такое предприятие должно выделить квоту — не менее двух рабочих мест — для тех, кто «испытывает трудности при поиске работы».

В эту категорию граждан включены несовершеннолетние, молодые специалисты, одинокие и многодетные родители, которые воспитывают детей-инвалидов, граждане предпенсионного возраста, беженцы и вынужденные переселенцы, жертвы аварии на Чернобыльской АЭС, бывшие заключенные. Также программу планируется распространить на военных, которых уволили, и членов их семей.

В качестве доказательства трудоустройства руководство компании должно будет предоставить либо трудовой договор, либо обратиться в службу занятости при поиске кандидатов на работу.

Ранее Пятый канал рассказывал, что до конца года в Петербурге по распоряжению главы города Александра Беглова заработает Единая социальная карта, на которой будет фиксироваться вся информация о владельце — ФИО, дата его рождения, данные паспорта, СНИЛС, полис медицинского страхования.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:50
«Рыжий Тарзан» намерен провести бой с Емельяненко после выхода из СИЗО
18:47
Российский школьник спас жизнь пассажиру самолета
18:34
«Купила замужество»: Ольга Ломоносова рассказала как потратила первый гонорар
18:26
Полицейские Австрии и ФРГ провели антидопинговый рейд, есть задержанные
18:18
Фото: Владимир Зеленский встретился с послом США и представителем Госдепа
18:07
Авиакомпании массово приостанавливают полеты над Индией и Пакистаном
17:56
Съемочную группу «Серебряных коньков» обвинили в загрязнении каналов Петербурга
17:40
Видео: Евгений Петросян поделился секретом прекрасной спортивной формы
17:34
Государственные предприятия Петербурга обяжут нанимать студентов и пожилых
17:27
Москвич заплатил 150 миллионов рублей алиментов, чтобы выехать из РФ
17:23
Опубликован список погибших в страшном пожаре в Кемеровской области
17:15
«Оправдываться не в чем»: Владислав Радимов о судебном иске от Татьяны Булановой
17:09
Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и фуры произошло на трассе «Кола»
16:59
«Звучит абсурдно»: Песков о «контрабанде» запчастей для танков из РФ на Украину
16:55
Видео: Киркоров пришел в восторг от вида замерзшего Байкала
16:38
Видео: Кошка проехала более ста километров под капотом и осталась жива
16:30
Видео: Чудовищный взрыв тепловоза на ж/д вокзале в Каире
16:22
Звезда «Кухни» Подкаминская перестала скрывать мужа
16:16
«Главное — безопасность пассажиров»: Эксперт о закрытии неба над Пакистаном
16:09
Доминик Джокер взял в жены звезду шоу «Голос» — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

В воскресенье, 24 февраля, Пятый канал представит премьерную программу проекта «Вся правда о…». Документальный фильм-расследование расскажет всю правду об интернете.

5-tv.ru

Реклама