Государственные предприятия Петербурга обяжут нанимать студентов и пожилых

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в окончательном третьем чтении законопроект, который обязывает городские предприятия трудоустраивать молодежь и людей предпенсионного возраста и другие социально уязвимые категории граждан, передает 78.ru.

Нововведение затронет компании, где трудятся 100 и более сотрудников. Каждое такое предприятие должно выделить квоту — не менее двух рабочих мест — для тех, кто «испытывает трудности при поиске работы».

В эту категорию граждан включены несовершеннолетние, молодые специалисты, одинокие и многодетные родители, которые воспитывают детей-инвалидов, граждане предпенсионного возраста, беженцы и вынужденные переселенцы, жертвы аварии на Чернобыльской АЭС, бывшие заключенные. Также программу планируется распространить на военных, которых уволили, и членов их семей.

В качестве доказательства трудоустройства руководство компании должно будет предоставить либо трудовой договор, либо обратиться в службу занятости при поиске кандидатов на работу.