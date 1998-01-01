«Рыжий Тарзан» намерен провести бой с Емельяненко после выхода из СИЗО

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Скандально известный боец смешанных боевых искусств вышел на свободу спустя 2,5 года после разгрома борделя в Петербурге.

Фото: VK @red_tarzan

39-летний «борец с проститутками» Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан» хочет драться с Александром Емельяненко. Однако сначала ему нужно купить спортивную форму и абонемент в спортзал.

Я думаю, бой будет организован в течение шести месяцев. С местом сейчас определяются, где и когда пройдет бой. Естественно, надо набрать форму, подготовиться. Сейчас еду в спортивный магазин на Литейном, закуплю форму, и прямо сегодня поеду тренироваться в спортзал, — заявил эск-боец ММА.

Известно, что между «Рыжим Тарзаном» и младшим братом Федора Емельяненко существует давний конфликт. В одном из интервью Александр назвал своего оппонента «разъевшимся отморозком» и пообещал развеять миф о его нечувствительности к боли. Однако все попытки Дацика добиться встречи не увенчались успехом.

Как сообщает сайт KP.RU, после выхода на свободу он также намерен сняться в фильме «Брат-3», поучаствовать в восстановлении Советского Союза и продолжить борьбу за нравственность.

— Что касается проституток, тут я не успокоился. Тюрьма вообще никого не исправляет. Буду и дальше бороться, но другими методами, — добавил Дацик.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Стас Барецкий встретил Дацика из тюрьмы с автоматом наперевес.

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