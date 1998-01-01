Москвич заплатил 150 миллионов рублей алиментов, чтобы выехать из РФ

Житель столицы так жаждал отправиться за рубеж перед Новым годом на отдых, что пришлось выплатить алименты на астрономическую сумму — 150 миллионов рублей. В противном случае злостного неплательщика не выпускали из России.

Тем не менее, эта сумма меркнет на фоне общей задолженности москвичей по алиментам за прошлый год, которая составила семь миллиардов рублей.

Как сообщил руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Москве Сергей Замородских, всего в прошлом году в столице было вынесено более 35 тысяч постановлений об ограничении права выезда должникам, передает ТАСС.

Ранее Пятый канал рассказывал, что бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков задолжал первой жене по алиментам более 13 миллионов рублей.