Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и фуры произошло на трассе «Кола»

Большегруз МАН и микроавтобус Volkswagen столкнулись в среду, 27 февраля, около трех часов дня на 112 километре трассы «Кола» в Ленинградской области.

В результате ДТП погибли три человека — водитель и два пассажира микроавтобуса. Все мужчины. Водитель тоннара получил травмы средней степени тяжести.

На кадрах с места ЧП видно, насколько сильным был удар, что серьезные повреждения получил не только легкий микроавтобус, но и огромный большегруз.

На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД Ленобласти. Обстоятельства произошедшего уточняются.