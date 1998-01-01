Шокирующие кадры: в Рязани на ребенка с крыши свалилась ледяная глыба

Следственный комитет займется проверкой инцидента, при котором в Рязани на маленького ребенка с крыши упала ледяная глыба. Сейчас трехлетний малыш находится в реанимации.

На кадрах с уличных камер видно, что мальчик вместе с женщиной, вероятнее всего, мамой — идет вдоль здания. В какой-то момент ребенок забирается на сугроб рядом с тротуаром. В разгар игры на землю падает огромный пласт льда, который не только обрывает провода на ближайших столбах, но и падает на ребенка — мальчик скатывается с сугроба уже без сознания.

В рязанском Следкоме отметили, что по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело — в инциденте усматриваются признаки нарушения ч.2 ст. 293 УК РФ — «Халатность».

— В рамках расследования уголовного дела следователи изымают организационно-распорядительные документы учреждения, хозяйственную документацию. Проводятся допросы и иные следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего, — сообщила Анжелика Евдокимова, старший помощник руководителя управления СК РФ по Рязанской области.

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одном вопиющем происшествии, едва не стоившем жизни маленькому ребенку — в Челябинской области девочка чуть не задохнулась на площадке детского сада, повиснув на капюшоне.