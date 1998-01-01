Две участницы массовой драки третьеклассниц до сих пор остаются в больнице

Две младшеклассницы, ставшие участницами массовой драки в Москве, до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщается на странице в Facebook.

Институт уполномоченных по правам ребенка

При этом отдельное внимание омбудсмен обращает на возраст участниц потасовки — девочки учатся в третьем классе. Кузнецова признается, что такая жестокость в юном возрасте, поражает. Женщина опасается, что без должных мер одноклассницы в будущем могут стать и вовсе неуправляемыми.

— Это младший школьный возраст. Если даже в этот возрастной период процессы в коллективе не управляемы в должной мере, то что говорить о следующем этапе, когда задачи будут более сложными, — приводятся в публикации слова Кузнецовой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что четыре ученицы одной из школ района Доргомилово были госпитализированы после массовой драки. По некоторым данным, в медучреждение третьеклассницы поступили с черепно-мозговыми травмами и тупыми травмами брюшной полости.