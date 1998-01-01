Две участницы массовой драки третьеклассниц до сих пор остаются в больнице

, 19:50 96

Учащиеся одной из московских школ нанесли друг другу серьезные травмы.

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Две младшеклассницы, ставшие участницами массовой драки в Москве, до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщается на странице в Facebook.

Институт уполномоченных по правам ребенка

При этом отдельное внимание омбудсмен обращает на возраст участниц потасовки — девочки учатся в третьем классе. Кузнецова признается, что такая жестокость в юном возрасте, поражает. Женщина опасается, что без должных мер одноклассницы в будущем могут стать и вовсе неуправляемыми.

— Это младший школьный возраст. Если даже в этот возрастной период процессы в коллективе не управляемы в должной мере, то что говорить о следующем этапе, когда задачи будут более сложными, — приводятся в публикации слова Кузнецовой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что четыре ученицы одной из школ района Доргомилово были госпитализированы после массовой драки. По некоторым данным, в медучреждение третьеклассницы поступили с черепно-мозговыми травмами и тупыми травмами брюшной полости.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

20:34
Видео: Приморье окутали лесные пожары
20:25
Туктамышева не попала на ЧМ: «Вы убили во мне маленькую девочку!»
20:19
Под Петербургом будут производить мощные лазеры для освоения космоса
20:12
«А ножки то покажите!» — в сети обсуждают фото Натальи Водяновой с сестрой
20:04
«Снежная пустыня вместо моря»: Петербуржцы летели в Краби, но оказались на Урале
19:59
Звезда «Папиных дочек» рассказала о трудностях восстановления после вторых родов
19:50
Две участницы массовой драки третьеклассниц до сих пор остаются в больнице
19:41
Фото: Отпечаток руки из «Титаника» на стекле сохранился спустя 20 с лишним лет
19:34
Видео: Освобождение заложницы в читинском супермаркете
19:25
Украина отказалась от участия в «Евровидении — 2019»
19:21
Шокирующие кадры: в Рязани на ребенка с крыши свалилась ледяная глыба
19:14
Под Порошенко копают свои же: Радикалы ввязались в скандал с «Укроборонпромом»
19:00
Это фиаско! Четвертый коллектив отказался представлять Украину на «Евровидении»
18:50
«Рыжий Тарзан» намерен провести бой с Емельяненко после выхода из СИЗО
18:47
Российский школьник спас жизнь пассажиру самолета
18:34
«Купила замужество»: Ольга Ломоносова рассказала как потратила первый гонорар
18:26
Полицейские Австрии и ФРГ провели антидопинговый рейд, есть задержанные
18:18
Фото: Владимир Зеленский встретился с послом США и представителем Госдепа
18:07
Авиакомпании массово приостанавливают полеты над Индией и Пакистаном
17:56
Съемочную группу «Серебряных коньков» обвинили в загрязнении каналов Петербурга

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео: Московские третьеклассницы устроили массовую драку с тяжелыми травмами

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

В воскресенье, 24 февраля, Пятый канал представит премьерную программу проекта «Вся правда о…». Документальный фильм-расследование расскажет всю правду об интернете.

5-tv.ru

Реклама