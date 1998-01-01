Видео: Московские третьеклассницы устроили массовую драку с тяжелыми травмами

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Ученицы третьего класса школы в районе Дорогомилово госпитализированы после конфликта, переросшего в драку.

Фото, видео: t.me @mk_ru, (c) flickr.com

Четыре школьницы московской школы из района Дорогомилово попали в больницу с различными травмами — источники в медицинских кругах сообщают о черепно-мозговых травмах и повреждениях живота.

По неподтвержденным данным, школьницы повздорили и перешли от ссоры к драке — в результате четверо получили травмы различной степени тяжести. По сообщениям ТАСС, инцидентом заинтересовались в СК — московские правоохранители начали доследственную проверку.

Кроме того, Институт уполномоченных по правам ребенка опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором говорится что ситуацию проверит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее Пятый канал публиковал шокирующее видео, на котором саратовские подростки избивают мальчика. Как выяснилось позже, причиной стала ревность.

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