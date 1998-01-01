Завершено тестирование защищенных звонков в десктопном VK Messenger

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Теперь пользователи социальной сети смогут отправлять сообщения и файлы во время сеансов видеосвязи.

Фото: VK.com

ВКонтакте успешно завершила тестирование защищенных звонков в десктопном VK Messenger.

У пользователей появилась возможность отправлять сообщения и файлы непосредственно во время сеансов видеосвязи, включать демонстрацию рабочего стола и ставить разговор на режим ожидания во время параллельного звонка. Также разработчики соцсети добились улучшения стабильности и качества работы голосовых и видеозвонков.

Безопасность разговоров обеспечивается за счет сквозного шифрования, которое происходит непосредственно на устройстве пользователя. Десктопный VK Messenger доступен для установки на операционных системах Linux, Windows и macOS. Кроме аудио- и видеозвонков, пользователям доступны такие функции, как обмен обмен голосовыми и текстовыми сообщениями, документами и другими файлами.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как ВКонтакте планирует поддерживать юных музыкантов.

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