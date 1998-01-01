Светлана Разина заявила о пропаже супруга

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Муж певицы повез автомобиль на техосмотр в начале февраля и не вернулся.

Фото: Скриншот с YouTube

Певица Светлана Разина сообщила об исчезновении мужа. Женщина обратилась в полицию еще 13 февраля, однако известно об этом стало только в среду, 27 февраля.

Как следует из информации, имеющейся в распоряжении полиции, в последний раз супруга — Бориса Карпова — артистка видела 4 февраля. Рано утром в этот день мужчина уехал из дома на машине марки Cadillac Escalade. Борис отправился в Белоруссию, чтобы там провести техосмотр семейного автомобиля.

Мужчина обещал вернуться через три дня, однако четверо суток спустя позвонил Разиной и сообщил, что сейчас находится в Рязани — именно в этом городе официально прописан супруг Светланы. С тех пор Борис не выходил на связь и о его местоположении ничего неизвестно.

Как ранее сообщал Пятый канал, с Карповым Светлана Разина намерена разводиться, а исчезновением «с радаров» мужчина, возможно, пытался присвоить автомобиль себе.

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