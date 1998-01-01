Ушел из жизни 21-летний российский боец ММА Аркадий Лисин

В среду, 27 февраля, стало известно о смерти российского бойца смешанных боевых искусств (ММА) Аркадия Лисина. Спортсмен скоропостижно скончался на 22-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Prime Fight Management.

Что стало причиной смерти пока неизвестно.

По информации Prime Fight Management Аркадий Лисин выступал в тяжелом весе, в частности участвовал в турнире «Плотформа S-70».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что подозреваемый в убийстве экс-бойца ММА Ахмеда Гасанова задержан в Ивановской области.