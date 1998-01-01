«Очень чувственно»: Вдова Табакова рассказала, как начинался ее роман с артистом

Роман между народным артистом СССР, режиссером и актером Олегом Табаковым и актрисой Мариной Зудиной начинался очень чувственно. Влюбленные не сидели на лавочках у подъезда, а проводили время наедине. Об этом Зудина рассказала во время программы «Наши люди» на Первом канале, передает StarHit.

— Это были очень чувственные отношения. Мы избежали всех этих долгих посиделок на лавочках, поцелуев у подъезда. Мы всегда знали, что нам хочется делать, и нам всегда было чем заняться , — подчеркнула артистка.

Также она призналась, что очень благодарна своим родителям, которые ни разу не поставили эти отношения ей в упрек, хотя повод был. Марина Зудина младше режиссера на 30 лет. И к тому же, в начале отношений с артистом, являлась его студенткой.

Зудина и Табаков прожили в браке 24 года. У супругов родились сын Павел и дочь Мария. Павлу уже 23 года, Марии — 12.

Ранее Пятый канал сообщал, что режиссер скончался в марте 2018 года в возрасте 82 лет.