«Очень чувственно»: Вдова Табакова рассказала, как начинался ее роман с артистом

Роман между народным артистом СССР, режиссером и актером Олегом Табаковым и актрисой Мариной Зудиной начинался очень чувственно. Влюбленные не сидели на лавочках у подъезда, а проводили время наедине. Об этом Зудина рассказала во время программы «Наши люди» на Первом канале, передает StarHit.
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Также она призналась, что очень благодарна своим родителям, которые ни разу не поставили эти отношения ей в упрек, хотя повод был. Марина Зудина младше режиссера на 30 лет. И к тому же, в начале отношений с артистом, являлась его студенткой.
Зудина и Табаков прожили в браке 24 года. У супругов родились сын Павел и дочь Мария. Павлу уже 23 года, Марии — 12.
Ранее Пятый канал сообщал, что режиссер скончался в марте 2018 года в возрасте 82 лет.