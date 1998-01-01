Видео: На Пятом канале премьера сериала о спецагентах «Стражи Отчизны»

Очередная попытка очернить Россию провалена. Особо секретное подразделение агентов безопасности предотвратило целую серию провокаций, направленных против России. Как им это удалось — покажет Пятый.

На Пятом канале премьера сериала «Стражи Отчизны». Захватывающий детектив с элементами боевика телезрители увидят уже в воскресенье 3 марта. И вместе с главными героями смогут погрузиться в самую гущу событий.

Спасать мир от могущественных врагов и стать агентом спецслужбы может каждый — в чем секрет знает корреспондент Ян Воскресенский.

Ранее на Пятом состоялась премьера нового шоу «Загадки подсознания».