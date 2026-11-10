«Была целенаправленная провокация»: ударивший ученика учитель уволился из школы

Учитель физкультуры, ударивший школьника, уволился из школы

Учитель физкультуры из села Косулино Павел Кудрин, расположенного на Урале, который поставил на колени и ударил школьника, написал заявления по собственному желанию и уволился из школы. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

По словам мужчины, ученики часто доводили его своим поведением.

«Выводили на эмоции. Пререканиями, выкриками, недослушав мое мнение», — отметил он.

Поведение учеников девятого класса Кудирин назвал целенаправленной провокацией.

«У них это, с моей точки зрения, была целенаправленная провокация. Со стороны почти всего класса. А зачинщики — ученики моего класса, члены Юнармейского отряда. Снимал Никита Ашихмин, который является тоже юнармейцем. Он заместитель старосты, мой помощник. Отжимался который, должен был отжиматься, но он не отжимался, держал упор на прямых руках, который выложил видео, бывший юнармеец, его отчислили, либо сам ушел», — рассказал мужчина.

По словам учителя физкультуры, опрадания своему поступку он не ищет.

«Как учитель, я себя не оправдываю, я повел себя недостойно, поэтому я сегодня написал заявление по собственному желанию и уволился. Трудовая у меня в кармане. Как мужчина, тем более я рассказывал детям о воспитании, приводил примеры и моей матери, которая родилась в годы революции, и пример своего отца, который ветеран войны. Я не хочу сейчас плохими словами называть тех учеников, которые вывели меня на эти эмоции, поэтому пускай на их совести все это останется», — утверждает он.

Кудрин отдал преподаванию и спорту всю свою жизнь.

«46 лет я в школе отработал, 47-й год пошел, хотел поработать в новой школе, что довелось мне три года. До юбилея, 50-ти лет, карьера на этом моя закончилась. Спортивная, профессиональная, педагогическая деятельность», — рассказал мужчина.

По словам бывшего учителя, возвращаться к преподаванию он не планирует.

«Даже если меня оправдают, я в нашу школу не вернусь. Вообще в школу не вернусь. Если куда-нибудь пригласят работать с детьми целенаправленно, по спортивным играм, потому что у меня специализация спортивные игры, может быть», — отметил он.

До этого преподаватель поставил на колени и ударил школьника. Кадры инцидента были записаны на видео, их выложили в интернет.

Одноклассница школьника, с которой ранее связался 5-tv.ru, рассказала, что ситуация выглядела не настолько однозначной, как могло показаться. Девочка отмечала, что ей жаль Кудрина.

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