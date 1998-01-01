Россия и Украина договорились о ловле рыбы в Азовском море

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Новый протокол позволит украинским рыбакам заниматься промыслом в легальном поле.

Фото: www.globallookpress.com

Киев и Москва урегулировали вылов рыбы в Азовском море. Об этом 27 февраля сообщил глава Государственного агентства рыбного Украины Ярослав Белов.

По словам чиновника, российская сторона уже получила подписанный договор. Это позволит украинцам «совершать вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля». Стороны также договорились о передаче задержанных рыбаков той стране, гражданство которой они имеют.

По информации RT, украинские квоты на вылов рыбы превышают российские в 1,5 раза. Так, украинцам позволено ежегодно добывать до девяти тысяч тонн бычка, а россиянам — не более шести тысяч тонн.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Сибири обнаружили самую полезную для здоровья рыбу.

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